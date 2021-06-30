أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن قضية حسن راتب

قال الإعلامي أحمد موسى إنّ بيان النيابة العامة بحبس حسن راتب وعلاء حسانين و17 آخرين في قضية تنقيب وتهريب الآثار للخارج، كشف حقائق وأمور كانت مخفية، ولدينا قضاء عادل ولا يوجد أحد فوق القانون.



وأضاف «موسى» خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أنّه منذ 5 سنوات قدم حسن راتب بلاغًا قال فيه إن علاء حسانين قد نصب عليه في مبلغ 3 مليون دولار، لكن بعدها لم نسمع شيئا عن هذه القضية، وفوجئنا بإنه تم التنازل عن البلاغ في ظروف غامضة.



وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أنه في دولة القانون يكون الناس سعداء بتطبيق القانون على الجميع، وهو ما يخلق الاطمئنان في الصدور، مضيفا أن كل شخص مسؤول عن أفعاله و«محدش بيحمي حد» في أي قضية والجميع سواسية أمام القانون.



وأردف «موسى» أنه يجب الالتزام بعدم إثارة شوشرة حيال قضايا الرأي العام لأنه ليس لدى أحد مصلحة في التعتيم عن أي قضية، والنيابة العامة تعلن عن كل شيء دون تأخير، مضيفا أننا ملتزمون ببيان النائب العام في قضية التنقيب وتهريب الآثار.

