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ثورة شعب.. أبرز تصريحات نواب البرلمان في الذكرى الثامنة لـ 30 يونيو (انفوجراف)

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار - عبداللطيف هيبة
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تحل اليوم الأربعاء، الذكري الـ 8 لثورة 30 يونيو، تلك الثورة الخالدة التي صححت مسار الدولة المصرية وأعادت بناء الوطن، وذلك بعد أن نجحت في إسقاط حكم المرشد وإفشال كافة مخططات الجماعات الإرهابية التي كانت تستهدف النيل من مؤسسات الدولة المصرية وهدم استقرار المنطقة العربية بأكملها.

وترصد "الفجر" من خلال إنفوجراف أبرز تصريحات أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بمناسبة الذكري الثامنة لثورة 30 يونيو، والتي وصفوها بأنها "ثورة شعب" واستعادة الدولة المصرية لهيبتها ومكانتها، وإنقاذها من مصير غامض كاد أن يعصف بها على يد جماعات الإخوان، وجاءت هذه التصريحات كالتالي:


- المستشار حنفي جبالي: ثورة فريدة في تاريخ الإنسانية

- بهاء أبو شقة: ثورة شعبية حقيقية أذهلت العالم

- أشرف رشاد: نقطة التحول في مسار تاريخنا الوطني

- مصطفى بكري: التاريخ الحقيقي لـ30 يونيو سوف يُخلد في صفحات من نور

- محمد أبو العينين: ثورة خالدة وطموح السيسي غير مسبوق

- عمر المختار صميدة: علامة فارقة في التاريخ المصري لم ولن تتكرر

- سيد شمس الدين: نقطة تحول في تاريخ مصر

- عمرو فهمي: نموذج فريد في تاريخ الثورات وانتصار لإرادة الشعب

- أيمن محسب: صححت المسار وبدأت الإصلاح الشامل

- حازم الجندي: تاريخ استعادة الهوية المصرية والتخلص من كابوس تاريخي

- عبدالرحيم كمال: كانت بداية النهاية لإسقاط حكم الفاشية

- محمد منظور: علامة فارقة في تاريخ مصر.. وأحبطت مُخططات هدم دول المنطقة

- حسن عمر: نجحت في الحفاظ على الهوية المصرية واستعادة هيبة ومكانة الدولة

- أمل رمزي: ثورة ضد الإرهاب.. وأنقذت المنطقة من حكم الإخوان

- فاطمة سليم: أنقذت الوطن من قوي الشر والظلام
ثورة شعب.. أبرز تصريحات نواب البرلمان في الذكرى الثامنة لـ 30 يونيو (انفوجراف)
ثورة شعب.. أبرز تصريحات نواب البرلمان في الذكرى الثامنة لـ 30 يونيو (انفوجراف)

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