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استشاري تغذية تكشف حقيقة عدم سلامة استخدام المايكرويف

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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شددت الدكتورة مي تاج الدين، استشاري سلامة الأغذية، على ضرورة التأكد من برودة المجمدات عند الشراء، والقيام بكشف ظاهري على اللحوم للتأكد من سلامة اللحوم، لافتة إلى أن أي تغير في لون اللحوم دليل على فساد اللحمة، وهناك اختبار سهل جدا للتأكد من سلامة اللحمة من خلال الضغط على اللحوم او الاسماك، وفي حال ترك علامة في انسجة اللحوم، فهذا دليل على فساد اللحمة.

وتابعت "تاج الدين"، خلال حوارها مع الإعلاميتان إيريني نجيب ورنا الدويك، ببرنامج "كونسولتو"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، أن الطعام يترك في الثلاجة ثلاثة أيام بحد أقصى، وبعد ذلك يتم القاء الطعام، حتى إذا كانت حالة الطعام من الناحية الظاهرية جيدة، لأن البكتيريا الموجودة في الطعام ليس لها رائحة

وشددت على ضرورة "غليان" الطعام خال الخروج من الثلاجة، لقتل أي نمو بكتيري، مشيرًا إلى أن تسخين الطعام في المايكرويف أمن تمامًا ولا يؤدي إلى أي ضرر.


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