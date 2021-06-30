..استشاري: الكبسولة المبرمجة بديل قوي لبالون المعدة

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن نسبة السمنة المتوسطة أعلى من السمنة المفرطة في مصر، ومن يعاني من هذا النوع من السمنة يميل إلى الحلول الغير جراحية، لكي يصل إلى الوزن المثالي.



وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الكثير من مرضى السمنة يفشلون في اتباع نظام غذائي معين، أو خفض الوزن من خلال ممارسة الرياضة، وفي هذه الحالة هناك بعض الاجراءات التي قد تؤدي إلى خفض الوزن بنسبة تصل لـ30 كيلو بدون جراحة.



ولفت أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إلى أن أفضل تقنية لحفض السمنة البسيطة أو المتوسطة يتمثل في الكبسولة المبرمجة، التي هي بديل لبالون المعدة.

