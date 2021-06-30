إنجازات السيسي في العاصمة.. إنقاذ قاطني العشوائيات وإنشاء مشروعات قومية عملاقة

شهدت محافظة القاهرة، منذ ثورة يونيو 2013، الذي اطاحت بحكم الإخوان المسلمين، عدد كبير من المشاريع القومية الضخمة التي غيرت معاهم العاصمة، ووضعتها محل انظار لجميع دول العالم.



ومنذ تولية الرئيس عبدالفتاح السيسي أمور البلاد، احدث طفرة كبيرة في القضاء على العشوائيات ونقل قاطنيها إلى مساكن حضارية وآمنة تليق بالمواطن المصري.



ونستعرض لكم أبرز المشروعات الضخمة التي تمت في السنوات الماضية :-



- مشروع "الأسمرات 3"



يشمل 7298 وحدة سكنية، بتكلفة مليار و750 مليون جنيه، ويستوعب سكان 8 مناطق خطرة تم تسكينها حتى الآن، فضلاً عن 13 منطقة من الخطورة الأولى، يستوعبها المشروع.



- مشروع "المحروسة 1و2"



يضم المناطق ذات الخطورة من الدرجة الثانية، بينما مشروع "المحروسة 2" فيشمل المناطق ذات الخطورة من الدرجة الثانية وهم 31 منطقة عشوائية داخل المحافظة.





- مشروع "أهالينا"



يحتوي على 1096 وحدة سكنية فى 25 عمارة، وتضم كل عمارة 10 أدوار متكررة، بالإضافة إلى الأرضي والميزانين، ومجهزة بمصعدين في كل عمارة، منها 22 وحدة لذوى الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن 184 وحدة تجارية وعيادة ومدرسة ومخبز ومسجد وملعب مفتوح، ويقعل المشروع على مساحة 11.5 فدان.





- مشروع أرض "مصنع 18 الحربي" بمدينة السلام





يضم 230 عمارة، يجري إنشاؤها على طريق بلبيس الصحراوي، تشمل 6800 وحدة سكنية



- مشروع "أرض الخيالة"



فيشمل 2520 وحدة، في 42 عمارة، بتكلفة 850 مليون جنيه،



- مشروع "معاً" بحي السلام أول،



يحتوي على 3312 وحدة، ويمتد على مساحة 60 فداناً.



* مشروعات عملاقة

- مشروع تطوير مثلث ماسبيرو



يتم إنشاء أبراج سكنية على جزء من مساحة المشروع، ووصل ارتفاع الأبراج التى تطل على شارع 26 يوليو 12 دور، حتى الآن وعددهم 4 أبراج، وتم البدء فى إنشاء 3 أبراج استثمارية بارتفاعات 26 طابق تطل على كورنيش النيل بجوار مبنى الإذاعة والتليفزيون.



- مشاريع تطوير محيط سور مجرى العيون



بدأت عقب نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكى، ويتم إنشاء 70 عمارة سكنية بارتفاعات ومساحات مختلفة، بعدد 1286 وحدة تقريبا، كما يتم تنفيذ مبانى الأنشطة الترفيهية والتجارية والثقافية على مساحة 51 ألف متر مسطح.



- مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة



يتم تنفيذه بمحيط المتحف القومى للحضارات حيث شهدت منطقة عين الصيرة، تحولا كبيرا انعكس على الشكل الجمالى، بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بمنطقة الفسطاط، حيث يشهد محيط متحف الحضارات أعمال تطوير حولت المنطقة 180 درجة من النقيض للنقيض.