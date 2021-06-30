دينا الشربيني مطلوبة عى جوجل بعد الكشف عن إيرادات فيلمها الأخير

دينا الشربيني .. شغلت العديد من الفنانات في الآونة الأخيرة بال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشاراكاتهم في الأعمال الفنية، أو تناقل معلومات عن حياتهم الشخصية.





دينا الشربيني والسوشيال ميديا





وحازت الفنانة دينا الشربين النصيب الأكبر من اهتمام رواد مواقع التواصل، بعدما ارتبطت بالهضبة عمرو دياب لعدة أشهر، قبل إعلانهما الانفصال، دون مزيد من الإيضاح.





دينا الشربيني تتصدر جوجل





وتصدرت دينا الشربيني اليوم الأربعاء الموافق الـ30 من يونيو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما تم الكشف عن إيرادات فيلمها الأخير الذي عرض في عيد الفطر المبارك.





دينا الشربيني وآخر أعمالها





وشاركت دينا الشربينى فى موسم عيد الفطر، بفيلمها الذي حمل اسم "ثانية واحدة"، والذى تم طرح بدور العرض السينمائية، ولم يلقى النجاح المنتظر.





إيرادات فيلم دينا الشربيني





من جانبه، قال الموزع السينمائى محمود الدفراوى إن فيلم دينا الشربين بلغ إجمالى إيرادته 3 مليون و688 ألف و628 جنيه، متذيلاً قائمة الإيرادات فى شباك التذاكر.





فيلم دينا الشربيني

وتناول فيلم دينا الشربيني أحداثاً تدور حول شاب يتعرف على فتاة ويسبب لها الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير، في قالب رومانسي كوميدي.





دينا الشربيني وأبطال الفيلم





وقامت دينا الشربيني ببطولة الفيلم حيث شاركها البطولة مصطفى خاطر، فتحى عبدالوهاب، سوسن بدر، محمد أسامة، محمود حميدة وآخرين من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.



