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بسمة وهبة: مين كان يصدق قبل 30 يونيو ان يبقى عندنا رئيس جابر الخواطر

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أشادت الإعلامية بسمة وهبة، باللفتات الإنسانية للرئيس عبدالفتاح السيسي طوال فترة حكمه للبلاد، وذلك خلال تعليقها على الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، موضحًا: "قبل 30 يونيو مين كان يصدق إن في مسؤول أو وزير ممكن ينزل يمشي وسط الناس في الشارع، ويقف ويسمع مشكلاتهم ويحلها".

وأضافت وهبة خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور": "مين كان يصدق إن الشوارع اللي كانت مفيهاش أمان لدرجة إن الناس كانت بتخاف تمشي إنها تبقى نفس الشوارع اللي بينزل فيها رئيس الجمهورية يتفقد الأعمال والطرق والمشروعات ويقف بسيارته وسط الناس والعمال ويسمع مشكلاتهم ويحلها فورا".

وتابعت: "مين كان يصدق إن كل ده حصل بعد ثورة 30 يونيو.. بقينا نشوف الرئيس عبدالفتاح السيسي في الشوارع يجري جولات ميدانية مفاجئة ويقف وسط الناس يسمع منهم اقتراحاتهم ويرفع شعار جبر الخواطر لكل الناس اللي بتقابلوا، لدرجة إن الناس بقت تحب يوم الجمعة وتتمنى إن ربنا يرزقها بقاء الرئيس صدفة".

وأكدت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دخل عزبة الهجانة وهي منطقة عشوائية، رغم أن هذا النوع من المناطق لم يكن أحد يستطيع دخوله قبل ثورة 30 يونيو: "قبل 30 يونيو لو كنت سألت مواطن مصري وقلت له تفتكر لو في سيدة عملت استغاثة لرئيس الجمهورية وقالت إن نفسها تشوفه عشان يحل مشكلتها كان ممكن يحصل إيه؟! كان هيقول بيحلم، لكن بعد 30 يونيو الإجابة اتغيرت، لأن الرئيس السيسي جبر خاطر الغلابة".

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