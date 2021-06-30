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حرس الحدود يفقد جهود الجابري في مباراة دكرنس
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 09:20 م
بسنت علام
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يخوض حرس الحدود مباراة هامة أمام فريق دكرنس في الرابعة من عصر الخميس ضمن منافسات الجولة الثلاثون والأخيرة من مجموعة بحري بالقسم الثاني ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب دكرنس في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
ويفتقد حرس الحدود جهود لاعب الوسط حامد خالد الجابري بسبب الإيقاف بعد حصولة على الأنذار الثالث خلال مواجهة الفريق مع كفر الشيخ الأسبوع الماضي في مباراة الجولة التاسعة وعشرون.
وقبل المباراة الختامية يتواجد حرس الحدود في وصافة المجموعة بعد أن جمع 61 نقطة بالتساوي مع فاركو الذي تمكن من التواجد على قمة المجموعة بفارق الأهداف، بينما يحتل دكرنس المركز السابع برصيد 38 نقطة.
ويفتقد حرس الحدود جهود لاعب الوسط حامد خالد الجابري بسبب الإيقاف بعد حصولة على الأنذار الثالث خلال مواجهة الفريق مع كفر الشيخ الأسبوع الماضي في مباراة الجولة التاسعة وعشرون.
وقبل المباراة الختامية يتواجد حرس الحدود في وصافة المجموعة بعد أن جمع 61 نقطة بالتساوي مع فاركو الذي تمكن من التواجد على قمة المجموعة بفارق الأهداف، بينما يحتل دكرنس المركز السابع برصيد 38 نقطة.
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