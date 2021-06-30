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عاجل.. تركيا ترفع اسعار الكهرباء 15%
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 09:18 م
وكالات
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قالت جمعية تنظيم سوق الطاقة التركية في بيان يوم الأربعاء إنها سترفع
أسعار الكهرباء للمستهلكين 15 بالمئة اعتبارا من يوم
الخميس نظرا لارتفاع التكاليف.
وتواجه تركيا ازمة اقتصادية حادة مع تراجع قيمة الليرة مقابل الداول واقتراب معدل التضخم السنوي في تركيا من 17 بالمئة، وتهاي الاحتياطات النقدية، ما دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى تغير ووزارء المجموعة الاقتصادية أكثر من مرة.
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