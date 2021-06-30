Advertisements

عاجل.. تركيا ترفع اسعار الكهرباء 15%

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قالت جمعية تنظيم سوق الطاقة التركية في بيان يوم الأربعاء إنها سترفع أسعار الكهرباء  للمستهلكين 15 بالمئة اعتبارا من يوم الخميس نظرا لارتفاع التكاليف.

وتواجه تركيا ازمة اقتصادية حادة مع تراجع قيمة الليرة مقابل الداول  واقتراب  معدل التضخم السنوي في تركيا من 17 بالمئة، وتهاي الاحتياطات النقدية، ما دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى تغير ووزارء المجموعة الاقتصادية أكثر من مرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زيادة اسعار الكهرباء في تركيا تركيا الاقتصاد التركية اسعار الكهرباء

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

"ضربها واتحرش بها".. "الفجر" تحاور فتاة العمرانية.. ووالدتها: ابنتي جرحت في رقبتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على الثلاثي الكبار في قائمة الفراعنة بأولمبياد طوكيو

منذ ساعة و 26 دقيقة

تاكيس جونياس يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي في الدوري

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 10 لاعبين من مواجهة بيراميدز

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ ساعة و 15 دقيقة

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2020

منذ ساعة و 25 دقيقة

فرمان ناري.. موسيماني يقرر عودة ثنائي الأهلي المعار

منذ ساعة

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ أقل من نصف ساعة

ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2021 قبل مباريات ربع النهائي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 م

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

عاجل - موسيماني يستبعد 10 لاعبين من مواجهة بيراميدز

07:55 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

09:01 م

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

04:08 م

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة