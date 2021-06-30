عبد المنعم سعيد يكشف عن أخطر التحديات التي تواجه الدولة المصرية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، ان التحدي الأكبر والأخطر الذي يواجه الدولة المصرية هو الزيادة السكانية ومقاومتها.



وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أن التحدي الاخر هو الانتقال من النهر للبحر والتوسع والتي تحتاج لتغير ثقافي لينتقل المواطنين من الدلتا، إلى جانب التحدي الأخر المتمثل في المحيط القلق والمسئولية الإقليمية لمصر، وكيفية نقل النموذج التعمير على الأقل لدور الجوار.



وتابع، أن من بين التحديات تطبيق الرقمنة والتحول الرقمي واستخدام التكنولوجية والذي يحتاج لتعليم ومجاهدة وإصرار، فهناك جزء في المجتمع لا زال فيه أميه، موضحًا أن تحديث التعليم قد يستمر حتى نهاية هذا العقد.