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كارتيرون يحسم مصير صفقة صالح جمعة في الزمالك

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
على خلاف
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كشف مصدر داخل نادي الزمالك موقف المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، من التعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب سيراميكا كليوباترا في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

كارتيرون يرفض ضم صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا

 

وترددت عدة أنباء في الفترة الأخيرة عن اقتراب الزمالك مع التعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا كليوباترا في الفترة المقبلة.

 

وأكد المصدر أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك بقيادة حسين لبيب، لم ولن تتفاوض مع أي لاعب بدون علم الفرنسي باتريس كارتيرون.

 

ونفى المصدر ما تردد بشأن دخول مسؤولي الزمالك في مفاوضات للتعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا كليوباترا في الصيف الجاري.

 

وأتم المصدر موضحا أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون يطلب ضم صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا من الأساس، ولم يكلف أحد بالتواصل معه.

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