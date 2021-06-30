تعرف على تاريخ مواجهات منتخبات ربع نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2020)





تأهل 8 منتخبات إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوربوا 2020، والمنتخبات التي تأهلت كالتالي ( سويسرا، أسبانيا، بلجيكا، إيطاليا، التشيك، الدنمارك، إنجلترا، أوكرانيا)، وسوف تبدأ مبارايات دور الـ 8 يوم الجمعة 2 يوليو القادم، لنتعرف على تاريخ مواجهات منتخبات الربع النهائي بالسنوات الأخيرة.





- مواجهات أسبانيا وسويسرا السابقة:

التقى منتخب أسبانيا بمنتخب سويسرا عام 2018 في مباراة ودية انتهت بالتعادل الإيجابي للمنتخبين بنتيجة 1-1.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبين في المباراة الأولى من الدور الربع النهائي لبطولة اليورو يوم 7 يوليو القادم في تمام الساعة السادسة مساء.





- مواجهات إيطاليا وبلجيكا السابقة :

التقى منتخب إيطاليا بمنتخب بلجيكا عام 2016 في بطولة اليورو وانتهت المباراة بنتيجة 0-2 لصالح المنتخب الإيطالي.

ومن المقرر أن يلتقوا يوم 7 يوليو المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.





- مواجهات التشيك والدنمارك :

التقى منتخب التشيك بمنتخب الدنمارك عام 2016 في مباراة ودية انتهت بالتعادل الإيجابي للمنتخبين بنتيجة 1-1.

ومن المقرر أن يلتقوا يوم 3 يوليو المقبل في تمام الساعة السادسة مساء.





- مواجهات إنجلترا وأوكرانيا :

لم يلتقي منتخب إنجلترا بمنتخب أوكرانيا بالسنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن يلتقوا يوم 3 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء.



