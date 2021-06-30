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تعرف على تاريخ مواجهات منتخبات ربع نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
بسمة الجاويش
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تأهل 8 منتخبات إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوربوا 2020، والمنتخبات التي تأهلت كالتالي ( سويسرا، أسبانيا، بلجيكا، إيطاليا، التشيك، الدنمارك، إنجلترا، أوكرانيا)، وسوف تبدأ مبارايات دور الـ 8 يوم الجمعة 2 يوليو القادم، لنتعرف على تاريخ مواجهات منتخبات الربع النهائي بالسنوات الأخيرة.

- مواجهات أسبانيا وسويسرا السابقة:
التقى منتخب أسبانيا بمنتخب سويسرا عام 2018 في مباراة ودية انتهت بالتعادل الإيجابي للمنتخبين بنتيجة 1-1.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخبين في المباراة الأولى من الدور الربع النهائي لبطولة اليورو يوم 7 يوليو القادم في تمام الساعة السادسة مساء.

- مواجهات إيطاليا وبلجيكا السابقة :
التقى منتخب إيطاليا بمنتخب بلجيكا عام 2016 في بطولة اليورو وانتهت المباراة بنتيجة 0-2 لصالح المنتخب الإيطالي.
ومن المقرر أن يلتقوا يوم 7 يوليو المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

- مواجهات التشيك والدنمارك :
التقى منتخب التشيك بمنتخب الدنمارك عام 2016 في مباراة ودية انتهت بالتعادل الإيجابي للمنتخبين بنتيجة 1-1.
ومن المقرر أن يلتقوا يوم 3 يوليو المقبل في تمام الساعة السادسة مساء.

- مواجهات إنجلترا وأوكرانيا :
لم يلتقي منتخب إنجلترا بمنتخب أوكرانيا بالسنوات الأخيرة.
ومن المقرر أن يلتقوا يوم 3 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء.

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كاس أمم أوروبا سويسرا واسبانيا ربع نهائي اليورو إيطاليا وبلجيكا أوكرانيا إنجلترا

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