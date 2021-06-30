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خالد ميري: ثورة 30 يونيو يونيو كانت المنقذ الوحيد لنا من الجماعات الإرهابية

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الكاتب الصحفي الكبير خالد ميري، إن مصر مرت بسنة سوداء عادت بها إلى العصور الوطى، متابعًا: "كان فيه طوابير على اسطوانات البوتجاز والعيش، وماكنشفيه حد بينام وهو آمن على بيته وعلى حياته".

وأضاف "ميري"، خلال حواره مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، أن هذا العام هو الذي أوصلنا إلى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن 30 يونيو كانت ثورة عظيمة، والجميع شارك بها بإيمان ووعي كامل، مؤكدًا أنها أنقذت مصر.

وتابع: "ثورة 30 يونيو يونيو كانت المنقذ الوحيد لنا من الجماعات الإرهابية، وكانت مصر هتعيش أيام سوداء"، مشيرًا إلى أن التاريخ سيظل يذكر ثورة 30 يونيو، حيث كانت عهد لقائد وزعيم أمام الله وأمام الشعب، لافتًا إلى أن الرئيس جدد العهد مع الشعب المصري اليوم على حماية هذا الوطن.

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