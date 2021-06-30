تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الأهلي في الدوري

استقر اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني الحالي لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، على تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء غد الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.





ومن المتوقع أن تتكون التشكيلة المختارة على النحو التالي:





حراسة المرمى: أحمد الشناوي





خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور- أحمد فتحي





خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر جابر - رمضان صبحي





خط الهجوم: محمود وادي