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استشاري تغذية: عدم حفظ المجمدات بشكل جيد يسبب الإصابة بالسرطان

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة مي تاج الدين، استشاري سلامة الأغذية، إن درجة الحرارة المثلى للحفاظ على المجمدات في الفريزر تقدر بـ -18.

وتابعت" تاج الدين"، خلال حوارها مع الإعلاميتان إيريني نجيب ورنا الدويك، ببرنامج "كونسولتو"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، ان حفظ المجمدات التي تقدر صلاحيتها بـ6 شهور في درجة حرارة أقل من -18، يؤدي إلى تقليل مدة الصلاحية، وانخفاض القيمة الغذائية، وقد يحدث تسمم الغذائي، والفشل الكلوي، والكثير من الامراض التي لا يتخيلها البعض. 

وشددت على ضرورة عدم تكرار كلمة " معدة المصريين بتهضم الزلط"، معقبة: "مش بتهضم الزلط ولا حاجة هي بتحوش ليك، وعشان كده بنشوف الكثير من كبار السن مصابين بالأمراض".

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