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وكيل زراعة الفيوم يفتتح الحلقة الجماعية النقاشية مع المستفيدين للمنح المقدمة من الفاو

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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أفتتح الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم الحلقة الجماعية النقاشية مع المستفيدين للمنح المقدمة من الفاو وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية المنظمة من قبل مديرية الزراعة بالفيوم بالتعاون مع المكتب الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بحضور الدكتور عصام محمد زكي باحث أول معهد بحوث الاقتصاد الزراعي والأستاذ أشرف الإرشاد الزراعي والمهندسة سهام الإرشاد الزراعى والاستاذ فاطمة جاد مسئول الإعلام والعلاقات العامة بالبحوث الزراعية بالفيوم.

وذلك فى إطار وضع دليل إرشادي لتعزيز أثر البحوث من أجل التنمية وتعزيز الروابط المؤسسية بين الجهات الفاعلة في نظم البحث الزراعي الوطنية في مصر، الجوانب المتعلقة بالمشاكل والتحديات وأراء المستفيدين من أجل التغلب على تلك التحديات، ومدى مشاركتهم واستفادتهم من نتائج البحوث الزراعية من أجل ضمان استمرارية الخدمات بعد انتهاء المشروع.
وكيل زراعة الفيوم يفتتح الحلقة الجماعية النقاشية مع المستفيدين للمنح المقدمة من الفاو
وكيل زراعة الفيوم يفتتح الحلقة الجماعية النقاشية مع المستفيدين للمنح المقدمة من الفاو
وكيل زراعة الفيوم يفتتح الحلقة الجماعية النقاشية مع المستفيدين للمنح المقدمة من الفاو
وكيل زراعة الفيوم يفتتح الحلقة الجماعية النقاشية مع المستفيدين للمنح المقدمة من الفاو
وكيل زراعة الفيوم يفتتح الحلقة الجماعية النقاشية مع المستفيدين للمنح المقدمة من الفاو
وكيل زراعة الفيوم يفتتح الحلقة الجماعية النقاشية مع المستفيدين للمنح المقدمة من الفاو
وكيل زراعة الفيوم يفتتح الحلقة الجماعية النقاشية مع المستفيدين للمنح المقدمة من الفاو
وكيل زراعة الفيوم يفتتح الحلقة الجماعية النقاشية مع المستفيدين للمنح المقدمة من الفاو
وكيل زراعة الفيوم يفتتح الحلقة الجماعية النقاشية مع المستفيدين للمنح المقدمة من الفاو
وكيل زراعة الفيوم يفتتح الحلقة الجماعية النقاشية مع المستفيدين للمنح المقدمة من الفاو

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