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إبراهيم عيسى: غباء الإخوان وإرهابهم سبب خروج المصريين في 30 يونيو (فيديو)

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:10 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن كل المظاهرات التي خرج فيه الشعب المصري في عام حكم الإخوان تم مواجهتها بالعنف، مشيرًا إلى أن الإخوان مارسوا عنف واعتداء وضرب وخطف وقتل ضد المتظاهرين، كما أن أحداث الاتحادية كان بها كثير من العنف من قبل الإخوان ووصل الأمر لوجود الكثير من الشهداء.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، أن الإخوان خلال عامهم مارسوا إرهاب ورعب ضد المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك استعراضات للإخوان أمام الاتحادية ومنصة ميدان رابعة العدوية كانت مصدر للإرهاب والرعب من خلال تهديداتها.

وأشار إلى أن مصر كانت في لحظة عنف ورعب في مواجهة الإخوان، إلا أنه في لحظة من الضمير والقوة والإصرار كان هناك تحرك ضد الإخوان في 2013، موضحًا أن جميع تظاهرات الإخوان كانت مصلحة وهددت الميادين وهاجموا الكنائس.

وأوضح أن الشعب المصري وضعوا رؤسهم على كفوفهم في ثورة 30 يونيو، متابعًا: "الجيش مخرجش الشعب والإخوان كان شايفين أن السيسي إخوان"، منوهًا أن الجيش لم يتحدث مع سياسي واحد أو إعلامي واحد خلال فترة ثورة 30 يونيو، ولكن غباء الإخوان هو من كشف مخططهم وسبب خروج المصريين للتظاهر ولاسيما وأن المصريين في الريف هم من كشفوا عن الإخوان وتحولاتهم.

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