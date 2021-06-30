عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أنه بداية من اليوم الخميس الموافق الأول من يوليو تم البدء في صرف المعاشات والإستحقاقات التأمينية المستحقة للعام المالي الحالي بتكلفة إجمالية تقدر بـ 282 مليار جنيه عن العام المالي ٢٠٢١٢٠٢٣ شاملة قيمة الزيادة بنسبة ١٣٪ البالغ تكلفتها السنوية ٣١ مليار جنيه.



و تابع رئيس الهيئة أنه ولاول مرة يضع القانون نصًا لضمان زيادة سنوية عادلة لاصحاب المعاشات حيث تضمن ربط الزيادة السنوية بمعدلات نسب التضخم السنوي والتي قاربت من الـ5% في هذا العام ولكن جاء قرار السيد رئيس الجمهورية بأن تكون نسبة الزياده 13% بزيادة قدرها 8% عن نسب التضخم وهذا يعطي مؤشر واضح علي مرعاة الدولة المصرية اجتماعيا لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتعطي زيادة حقيقية بقيم الدخول لاصحاب المعاشات والمستحقين.



و في ذات السياق أشار عوض إلي أن الزيادات السنوية بحديها الادني والبالغ 117 جنيه والأقصي البالغ 1053 جنيه تستحق لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش من الورثة قبل نهاية شهر يوليو والبالغ عددهم ما يقارب من 10.5 مليون مواطن.



تجدر الإشارة إلي أن قيم المعاشات المنصرفة قد شهدت طفرات عديده على مدار السنوات الماضية حيث كانت قيمة المعاشات المنصرفة في عام 20132014 اجمالى مبلغ 86.5، حتي بلغت مبلغ 282 مليار جنيه في العام الحالي كذلك شهد الادنى لقيمة المعاش تطور ملموسا منذعام 2014 ففي عام 2014 و2015 كان الحد الأدنى للمعاش 450 جنيها ليصبح 500 جنيه فى عامى 2016 و2017 ثم زاد ليبلغ 750 جنيها في عام 2018 حتى وصل الي 900 جنيه منذو عام 2019.