Advertisements

هل تؤثر أدوية التخسيس على الجهاز العصبي؟.. استشاري يُجيب (فيديو)

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن مشكلة الادوية التي تقلل الشهية تتمثل في انها ضارة جدًا على الجهاز العصبي المركزي وتؤدي إلى العصبية، "والنرفزة" والكثير من الأعراض الاجنبية الأخرى.

وتابع "غزالي" خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن التوت البري يساعد على تفتيت الدهون، بصورة كبيرة للغاية، وزيد من معدل الحرق.

وأشار إلى أن هناك 34 كورسًا في منظومة خبيرة التغذية الدكتورة دعاء سهيل تناسب كل الأعمار والفيات، مشيرًا إلى أن معدل خفض الوزن وفقًا لهذا الكورس يقدر بـ12 كيلو في الشهر.

أخبار تهمك

تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الأهلي في الدوري

منذ ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2021 قبل مباريات ربع النهائي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

كارتيرون يحسم مصير صفقة صالح جمعة في الزمالك

منذ ساعة و نصف

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ أقل من ساعة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 10 لاعبين من مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يُقرر عودة الساحر إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

"ضربها واتحرش بها".. "الفجر" تحاور فتاة العمرانية.. ووالدتها: ابنتي جرحت في رقبتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ ساعتين

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ ساعتين و 49 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:13 م

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

موسيماني يُقرر عودة الساحر إلى الأهلي

10:31 م

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

08:14 م

كارتيرون يحسم مصير صفقة صالح جمعة في الزمالك

09:28 م

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة