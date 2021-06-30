هل تؤثر أدوية التخسيس على الجهاز العصبي؟.. استشاري يُجيب (فيديو)



وأشار إلى أن هناك 34 كورسًا في منظومة خبيرة التغذية الدكتورة دعاء سهيل تناسب كل الأعمار والفيات، مشيرًا إلى أن معدل خفض الوزن وفقًا لهذا الكورس يقدر بـ12 كيلو في الشهر.



قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن مشكلة الادوية التي تقلل الشهية تتمثل في انها ضارة جدًا على الجهاز العصبي المركزي وتؤدي إلى العصبية، "والنرفزة" والكثير من الأعراض الاجنبية الأخرى.وتابع "غزالي" خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن التوت البري يساعد على تفتيت الدهون، بصورة كبيرة للغاية، وزيد من معدل الحرق.