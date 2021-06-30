أحمد كريمة: الشعب المصري رفض حكم الإخوان بشكل قاطع وحاسم في ثورة 30 يونيو

قال الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن الشعب المصري في ثورة 30 يونيو، رفض بشكل قاطع وحاسم حكم حزب جماعة الإخوان الإرهابي "الحرية والعدالة" المنسوب للدين زورًا.



وتابع "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء لأربعاء، أن الدور الإسلامي والمسيحي في ثورة 30 يونيو كان واضحًا بشكل كبير في توعية المواطنين بأهمية ثورة 30 يونيو.



ولفت إلى أنه والكثير من علماء الدمين تصدوا لشبهات جماعة الإخوان الإرهابية، وتحدث عن رأي الشريعة بصراحة في ممارسات الإخوان، رغم ما تعرض له وقيادات الأزهر، معقبًا: "لا ننسى محاصرة جماعة الإخوان لمشيخة الأزهر، واعتدائهم على الكنيسة الأرزوكسية بالعباسية".

