إبراهيم عيسى: "الشعب خرج شايل رأسه على كفه في 30 يونيو"

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الشعب المصري خرج في ثورة 30 يونيو بلا وجود أي أمان له، قائلا: "الشعب خرج شايل رأسه على كفه عشان ينقذ بلده".



وأضاف "عيسى"، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" مساء اليوم الأربعاء أن الحوادث الطائفية منذ التاريخ بدأت مع ظهور الإسلاميين والإخوان.



وأشار إلى أن مشاركة أعضاء من الحزب الوطني وانضمامه للجماهير في ثورة 30 يونيو شيء عظيم جدًا، إذ أن كل الشعب أمنوا بمطالبهم، مؤكدًا أنه لا مشكلة في مشاركة الحزب الوطني للثورة.



وأوضح أن مصر كلها ومحافظاتها شاركت في 30 يونيو ماعدا الإخوان والإرهابيين، لافتًا إلى أن الإخوان لا تؤمن بالأوطان والشعب هو من ثار عليهم.



ونوه عيسى إلى أن كل الأجيال خرجت في ثورة 30 يونيو وكل القطاعات والأجيال، مشددًا على أن 30 يونيو هو يوم الملحمة وهو حدث تاريخي ولا يجب تشويشها وتشويها.

