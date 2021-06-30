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محافظ سوهاج: 45 مليار جنيه ميزانية "حياة كريمة" (فيديو)

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف تضم 7 مراكز من المحافظة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أن ما يقرب من 3.5 أو 4 ملايين مواطن سيستفيدون من المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أنه من المقرر إنشاء 130 مدرسة ضمن المبادرة بسوهاج.

ولفت إلى أنه تم البدء في تنفيذ 29 مشروع صرف صحي بقرى المحافظة، معلقا «سنرى سوهاج الجديدة المتماشية مع الجمهورية الجديدة».

وكشف الفقي أن الميزانية المخصصة للمرحلة الأولى من المبادرة في سوهاج تبلغ 45 مليار جنيه، مع إمكانية الزيادة، لافتا إلى أنه من المقرر بناء 16 ألف منزل ضمن المبادرة، عبر تنفيذ نموذج موحد.

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