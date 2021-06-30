خبيرة الصحة النفسية تُحذر من عدم البكاء عند التعرض لشيء محزن لهذا السبب (فيديو)

قالت بسمة محراز، أخصائية الصحة النفسية، إن الصدمة تحدث عندما يحدث شيء غير متوقع من شخص نتوقع فيه السعادة والأمان، وهو ما يتسبب في حدوث أي خلاف.



وأضافت "بسمة"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن البعض قد يتعرض لصدمة عندما يخسر وظيفته، خاصة إذا كان يعلق على عمله الأمان.



وأضافت: "من الأخطاء الشائعة عدم البكاء عند التعرض لشيء محزن، لازم نطلع مشاعرنا السلبية في الصراخ والبكاء، وبعد ذلك نتقبل بان الإنسان قد يتعرض لأي ابتلاء".

