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استشاري تغذية يكشف سبب عدم شعور مريض السمنة بالشبع (فيديو)

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن مريض السمنة لا يشعر بالشبع بصورة كبيرة، نتيجة اتساع حجم المعدة، خاصة أن المعدة في الأساس عضلة، والعضلة تنمو عند الاستخدام بشكل كثير.

وتابع"غزالي" خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن السعرات الحرارية الكبيرة تتحول إلى دهون داخل الجسم، مشيرًا إلى أن هناك كورس خبيرة التغذية دعاء سهيل يملأ المعدة ويشعر بالشبع، خاصة أنه يحتوي على نبات الجرسنيا الذي يتحكم في الشهية بصورة كبيرة، بدون أي أثار جانبية.

وأشار إلى أن نبات الجرسنيا يزيد الإحساس بالشبع، ويقلل من عدد الخلايا الدهنية في الجسم، ويساعد على تفتيت الدهون المتواجدة في جميع الخلايا.

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