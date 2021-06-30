Advertisements

إحباط ترويج مصنعات لحوم فاسدة عُثر عليها داخل مصنع بأكتوبر

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
وجهت مباحث التموين، تنسيقا مع محافظة الجيزة، ومديرية الطب البيطغ، لضبط الأغذية الفاسدة، والمغشوشة، والغير صالحة للاستهلاك البشري.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 1.7 طن مصنعات دواجن وهياكل لدى مصنع بمدينة 6 أكتوبر وجميع المضبوطات فاسدة وغير صالحة للأستخدام الآدمي. 

وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وجاء ذلك استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين.

ومن جانبه وجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين إضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

أخبار تهمك

اعترافات مثيرة لـ حسن راتب أمام النيابة بقضية الآثار.. مكالمات ورسائل وتمويل

منذ حوالي 12 ساعة

عجوز خرف بحكم السن.. والد حسام حبيب يرد على تسريبات نضال الأحمدية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 10 لاعبين من مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يحسم مصير صفقة صالح جمعة في الزمالك

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

منذ ساعتين و 49 دقيقة

"ضربها واتحرش بها".. "الفجر" تحاور فتاة العمرانية.. ووالدتها: ابنتي جرحت في رقبتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ ساعتين

موسيماني يُقرر عودة الساحر إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2021 قبل مباريات ربع النهائي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. الهارب يطلب العودة للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الأهلي في الدوري

منذ ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:13 م

عاجل.. التأمينات تكشف موعيد صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة السنوية

موسيماني يُقرر عودة الساحر إلى الأهلي

10:31 م

أول تعليق من حسام حبيب بعد اعتذار والده

08:14 م

كارتيرون يحسم مصير صفقة صالح جمعة في الزمالك

09:28 م

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

02:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة