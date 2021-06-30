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موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره منتخب الاكوادور، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

وتأهل منتخب الأرجنتين متصدرًا للمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، في المجموعة التي ضمت كل من أوروجواي وباراجواي وتشيلي وبوليفيا.

وكان منتخب الأرجنتين قد حقق الفوز على منتخب بوليفيا، في ختام دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة صباح يوم الأحد 4 يوليو بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.

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