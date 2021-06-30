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في ذكرى 30 يونيو.. البابا تواضروس: بلدنا إللي اتسرقت مننا عادت لنا

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في ذكرى ثورة 30 يونيو،: "نعيش في إنجازات ونهضة جديدة تسعد كل المصريين".

وأضاف البابا تواضروس، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الإنجازات الحالية هي ثمار ثورة 30 يونيو.

وتابع: "هدفنا في 30 يونيو كان استعادة البلد التي كان تم سرقتها، وبالفعل عادت، بلدنا إللي اتسرقت رجعتلنا"، لافتًا إلى أنه هناك إنجازات في جميع المجالات في نفس التوقيت.

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