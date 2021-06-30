موسيماني يُقرر عودة الساحر إلى الأهلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، على عودة أحد نجوم الفريق المعارين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأبدى موسيماني، رغبته في استعادة خدمات أحمد عبدالقادر لاعب الفريق المعار إلى صفوف سموحة، مع بداية منافسات الموسم الجديد.





ويأتي قرار المدير الفني، في استعادة خدمات لاعبه مرة أخرى، بعد ظهوره بشكل مميز مع ناديه في الموسم الجاري، ومساهمته في تطوير أداء الفريق السكندري.





ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز سبورت، مساء يوم الخميس المقبل على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.



