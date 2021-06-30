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عيسى: "أعضاء تمرد كانوا على باب الله في 30 يونيو"

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الحديث عن تمويل المتظاهرين في 30 يونيو مغالط، مشيرًا إلى أن تفكير الإخوان عن تمويل مظاهرات 30 يونيو لأنهم دائمين التمويل من قبل قطر والدول الأخرى.

وقال "عيسى" خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" مساء اليوم الأربعاء إن متظاهري 30 يونيو لم يتم حشدهم مثلما يحدث في مظاهرات الإخوان.

وأشار إلى أن تمويل تمرد كان بسيط كإيجار المقار والانتقالات والرحلات، موضحًا أن المصريين تكفلوا بنفقات تمرد ولم يكن هناك أي تمويل خارجي.

وتابع "أعضاء حملة تمرد كانوا على باب الله والمصريين اللي مولوهم"، مشددًا على أن تظاهرات 30 يونيو خرجت للوقوف ضد جماعة شريرة كانت ستطيح بدولتنا.

وأوضح أن يوم 30 يونيو هو من أهم أيام الدنيا في مصر الحديثة، ويجب أن يكون هناك إنصاف تاريخي لهذه الثورة، كما أن كل من شارك فيها فيحمل تاج فوق رأسه لأنه يوم أنبل في تاريخ مصر.

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