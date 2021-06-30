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ننشر جدول مباريات الأهلي خلال يوليو المقبل

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:34 م
مباريات الأهلي في يوليو
مباريات الأهلي في يوليو
ممدوح راشد
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نجح النادي الأهلي في الوصول إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه ذهاباً وإياباً على منافسه الترجي الرياضي التونسي، بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.

ويخوض الأهلي العديد من المباريات المؤجلة ببطولة الدوري المصري الممتاز، في شهر يوليو المقبل، إلى جانب المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ونرصد عبر "بوابة الفجر" جدول مباريات الأهلي خلال شهر يوليو المقبل في السطور التالية:

مباراة الأهلي وبيراميدز

يلاقي النادي الأهلي نظيره بيراميدز غداً الخميس، الموافق الأول من يوليو 2021، في تمام التاسعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي وسموحة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سموحة السكندري، يوم الـ4 من يوليو 2021، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2020-2021.

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

ويخوض النادي الأهلي مباراته أمام فريق المقاولون العرب، في الـ8 من يوليو 2021، حيث يسعى "المارد الأحمر" إلى تحقيق الفوز في جميع مبارياته القادمة.

الأهلي والمقاصة

ويستضيف ملعب "إستاد السويس" الرياضي، في الـ11 من يوليو 2021، مباراة الأهلي ومصر المقاصة، والتي تنطلق في تمام الـ5 مساءً، في المواجهة المؤجلة من الأسبوع الـ18.

الأهلي مع كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 

يخوض الأهلي مباراة صعبة أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام في الـ17 من يوليو المقبل، على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

مباراة الأهلي والبنك

ويعود الأهلي بعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليلاقي فريق "البنك الأهلي"، يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري المنمتاز في تمام التاسعة مساءً.

مواجهة الأهلي والإنتاج الحربي

كما يلاقي الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره الإنتاج الحربي في 25 يوليو 2021، ضمن مباريات الجولة الـ24 على استاد السلام "الأهلي وي".

الأهلي وأسوان

ويختتم الأهلي مواجهات شهر يوليو بمباراة أسوان المؤجلة من الأسبوع الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في الـ29 من يوليو 2021.


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