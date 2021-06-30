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التضامن الإجتماعي تنظم احتفالية كورال أطفال مصر في ذكري ثورتي 30 يونيو و23 يوليو

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إحتفالية كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بقصر البارون بمناسبة ذكري ثورتي ٣٠ يونيو و٢٣ يوليو بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشارك في الإحتفالية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، وحرم السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونجلته، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة العربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وممثلي منظمات الامم المتحدة، والفنان هاني شاكر وحرمه، والفنان ايهاب توفيق، ولفيف من الاعلاميين والصحفيين.

وفي كلمتها خلال افتتاح الاحتفالية، أعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، عن سعادتها بمشاركة الحضور الاحتفال بذكرى مرور ثماني أعوام على قيام ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، تلك الثورة الخالدة التي تعتبر نقطة فارقة في تاريخ مصر الحديث والتي استطاعت الدولة المصرية بكافة قطاعاتها إعادة انتاج مفهوم الدولة التنموية التي تحمل على عاتقها مسئولية تحقيق التنمية الشاملة التي تعتمد بشكل أساسي على المنهج الحقوقي في التنمية وأسفرت هذه الثورة عن استراتيجية جديدة في التنمية الشاملة تضمنت ابعادها رؤية مصر للتنمية المستدامة ۲۰۳۰.

وأضافت أن هذه الرؤية تستهدف بشكل أساسي استعادة الهوية المصرية بشكلها الحضاري الخالد، مع العمل المستمر لبناء الإنسان المصري، مشيرة إلى أن ثورة 30 يونيو جاءت بهدف تصحيح المسار وبناء الوطن لتفتح آفاقا جديدة للحلم والأمل أمام المصريين.

وتابعت:" لقد خرجت مصر من ثورتها المجيدة لتتبنى سياسات جديدة جريئة للإصلاح والتنمية تستهدف بناء الانسان والاستثمار في قدراته ومهاراته دون تفرقة أو تمييز..سياسات تواجه الفقر والارهاب والتطرف بأبعاده المتعددة والمتشابكة والمتداخلة وبسياسات تستهدف الحياة الكريمة لكل مواطن على أرض مصر فكانت الانطلاقة باعتماد القيادة السياسية استراتيجية طويلة المدى تستهدف حياة الانسان وتضمن الحياة الكريمة للأجيال القادمة.

وشهدت الإحتفالية تقديم عدد من الفقرات الغنائية لكورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، فضلا عن فقرات غنائية للفنانة ريهام عبد الحكيم>
التضامن الإجتماعي تنظم احتفالية كورال أطفال مصر في ذكري ثورتي 30 يونيو و23 يوليو
التضامن الإجتماعي تنظم احتفالية كورال أطفال مصر في ذكري ثورتي 30 يونيو و23 يوليو
التضامن الإجتماعي تنظم احتفالية كورال أطفال مصر في ذكري ثورتي 30 يونيو و23 يوليو
التضامن الإجتماعي تنظم احتفالية كورال أطفال مصر في ذكري ثورتي 30 يونيو و23 يوليو
التضامن الإجتماعي تنظم احتفالية كورال أطفال مصر في ذكري ثورتي 30 يونيو و23 يوليو
التضامن الإجتماعي تنظم احتفالية كورال أطفال مصر في ذكري ثورتي 30 يونيو و23 يوليو
التضامن الإجتماعي تنظم احتفالية كورال أطفال مصر في ذكري ثورتي 30 يونيو و23 يوليو
التضامن الإجتماعي تنظم احتفالية كورال أطفال مصر في ذكري ثورتي 30 يونيو و23 يوليو
التضامن الإجتماعي تنظم احتفالية كورال أطفال مصر في ذكري ثورتي 30 يونيو و23 يوليو
التضامن الإجتماعي تنظم احتفالية كورال أطفال مصر في ذكري ثورتي 30 يونيو و23 يوليو

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