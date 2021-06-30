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مباحث التموين تضبط كميات كبيرة من اللحوم المذبوحة خارج المجازر بالوراق

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت مباحث التموين، تنسيقا مع محافظة الجيزة، ومديرية الطب البيطغ، حملاتها لضبط الأغذية الفاسدة، والمغشوشة، والغير صالحة للاستهلاك البشري.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 44 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر لدى محال بمنطقة الوراق شمال المحافظة، وقد تمّ التحفظ على الكميات المضبوطة.

وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وجاء ذلك استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين.

ومن جانبه وجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين إضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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