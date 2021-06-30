أمانة جازان تواصل حملاتها على أسواق النفع العام بالشقيق





نفذت أمانة منطقة جازان 677 جولة رقابية على المراكز والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام بمركز الشقيق ، وذلك ضمن حملة "ممتثل" التي تنفذها الأمانة بمحافظات ومراكز المنطقة كافة .

وأوضح رئيس بلدية المركز المكلف هادي بن علي عتودي الحملة تركز على دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، إلى جانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية بأهمية امتثال معايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع ومساندة جهود الرقابة البلدية، والتعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته من خلال ما تتضمنه من رسائل توعوية وتعزيز الامتثال بتطبيق التدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي.

وأثنى العتودي على الجهود المشتركة بين الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، لتشمل الأماكن العامة، تماشيًا مع الجهود المبذولة لمكافحة فيروس "كوفيد 19"، واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظًا على الصحة العامة.