في ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.. افتتاح الفرع الثامن لأندية سيتي كلوب بمدينة العبور





تزامنا مع احتفالات جموع الشعب المصري بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، افتتح المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للمنشآت الرياضية والعضو المنتدب، والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة الشركة اليوم الأربعاء، فرع نادي سيتي كلوب بمدينة العبور، بشكل جزئى.





وحضر حفل الافتتاح الدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا محافظ القليوبية، والسيد محمد مازن وكيل وزارة الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب و الرياضة، والدكتور إيهاب الابياري مدير عام الاستثمار و تمويل الأصول، كما حضر أيضا نواب تنسيقية شباب الاحزاب بمجلس النواب، وعلى رأسهم النائب عمرو يونس والنائب خالد بدوي والنائبات غادة على وايمان الألفي وهادية حسني والسيد محمد شلبي والسيد احمد البشبيشي.





وشهد حفل الافتتاح أيضا حضور نجوم كرة القدم المشرفين على اكاديميات اندية سيتي كلوب وعلى رأسهم عصام الحضرى وضياء السيد وهاني رمزي وحسين عبد اللطيف و أسامة عرابي وعادل مصطفى.





وقال المهندس سيف الوزيرى على هامش حفل الافتتاح أن مجلس إدارة شركة استادات الوطنية كان حريصا أشد الحرص على افتتاح فرع سيتي كلوب بمدينة العبور في يوم تاريخي وهو يوم ٣٠ يونيو الذي يحتفل فيه الشعب المصري بذكرى ثورة ٣٠ يونيو العظيمة التي حافظت على هوية الشعب المصري، مشيرا إلى أن الفرع به تسهيلات كبيرة للاعضاء بهدف تقديم خدمات مميزة وعلى أعلى مستوى رياضيا واجتماعيا لكل الأعضاء كما سيكون هناك سجل مدني و َمكتب للتراخيص وغيرها من الخدمات.





وأضاف ان فرع سيتي كلوب بمدينة العبور يعتبر الفرع السابع الذي يتم افتتاحه منذ تولي الإدارة الجديدة المسئولية بخلاف النادي الأهلي فرع الاقصر الذي يعتبر الفرع الثامن ، مشددا على أهمية ترسيخ فضيلة المصداقية في العلاقة التي تربط شركة استادات بأعضاء أندية سيتي كلوب في مختلف الفروع على مستوى الجمهورية من خلال الالتزام بالمواعيد المقررة لافتتاح الفروع سواء كليا أو جزئيا.





وأكد الوزيرى على أنه في حالة َوجود اي تأخير في افتتاح اي فرع فذلك بالتأكيد يكون لأسباب خارجة عن ارادة الشركة نظرا لوجود أعمال أخرى تتعلق بالبنية التحتية وغيرها.





ولفت الوزيرى الي ان خطة شركة استادات تتسق مع خطة الدولة المصرية الخاصة بالمنشات الرياضية ورؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠، مشيرا الي ان شركة استادات ستعلن في المستقبل القريب عن بعض المشروعات التي تعتبر مفاجأة للجميع.





فيما أكد العميد محمد مرجان نائب رئيس شركة استادات ان افتتاح فرع سيتي كلوب بمدينة العبور في هذا اليوم التاريخي كان مخططا له منذ فترة ترامنا مع احتفالات جموع الشعب المصري بثورة ٣٠ يونيو المجيدة التي كشفت المعدن الأصيل للمصريين ورغبتهم الأكيدة في الحفاظ على وحدتهم وهويته.





وأكد مرجان ان فرع سيتي كلوب بمدينة العبور تم إنجازه في وقت قياسي وفقا لما وعدنا به وتم إعلانه في الخطة الزمنية لافتتاح سلسلة فروع سيتي كلوب على مستوى الجمهورية.





وكشف مرجان ان مساحة فرع سيتي كلوب بمدينة العبور تمنحنا رؤية واسعة للإبداع في الخدمات المقدمة للاعضاء من خلال انشاء حمام سباحة للاعضاء وحمام غطس بجانب ما تحقق بالفعل من ملعب كرة قدم قانوني ولعبة البادل تنس وسنتر للسيدات سيتم افتتاحه في المرحلة المقبلة، وشدد مرجان على أن مجلس ادارة شركة استادات لن يقف دوره عند النشاط الرياضي للاعضاء، بل سيمتد دوره الي حدود ابعد من ذلك مثل اكتشاف المواهب وغيرها موجها الشكر لنجوم كرة القدم الذين يقومون بهذا الدور في اكاديميات سيتي كلوب بمختلف الفروع.



