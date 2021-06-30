للعروس.. طرق بسيطة لعمل الحمام المغربي في المنزل

يقدم موقع "لافام" عزيزتي، خطوات طريقة عمل الحمام المغربي بمكونات بسيطة في المنزل، في ظل ظروف جائحة كورونا والعزل المنزلي.





طريقة عمل الحمام المغربي في المنزل





المكونات





- ملعقة كبيرة حنة مغربية





- ملعقة صغيرة من صابون الغليسرين المبشور





- ملعقة كبيرة من ملح البحر





- 2 ملعقة من أحد الزيوت العطرية





- قطرات من سائل الفانيليا





طريقة عمل الحمام المغربي





- اجلسي بحوض الاستحمام الدافئ والبخار لمدة ربع ساعة.





- اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وابدئي بفرك بشرتكِ بها.





- اتركي الخليط لمدة ربع ساعة على بشرتكِ.



