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للعروس.. طرق بسيطة لعمل الحمام المغربي في المنزل
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:38 م
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يقدم موقع "لافام" عزيزتي، خطوات طريقة عمل الحمام المغربي بمكونات بسيطة في المنزل، في ظل ظروف جائحة كورونا والعزل المنزلي.
طريقة عمل الحمام المغربي في المنزل
المكونات
- ملعقة كبيرة حنة مغربية
- ملعقة صغيرة من صابون الغليسرين المبشور
- ملعقة كبيرة من ملح البحر
- 2 ملعقة من أحد الزيوت العطرية
- قطرات من سائل الفانيليا
طريقة عمل الحمام المغربي
- اجلسي بحوض الاستحمام الدافئ والبخار لمدة ربع ساعة.
- اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وابدئي بفرك بشرتكِ بها.
- اتركي الخليط لمدة ربع ساعة على بشرتكِ.
- اشطفي جسمكِ بالماء، ثم استخدمي غسول الاستحمام الخاص بك.
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