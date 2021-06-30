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للعروس.. طرق بسيطة لعمل الحمام المغربي في المنزل

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:38 م
حمام مغربي - صورة أرشيفية
حمام مغربي - صورة أرشيفية
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يقدم موقع "لافام" عزيزتي، خطوات طريقة عمل الحمام المغربي بمكونات بسيطة في المنزل، في ظل ظروف جائحة كورونا والعزل المنزلي.

طريقة عمل الحمام المغربي في المنزل

المكونات

- ملعقة كبيرة حنة مغربية

- ملعقة صغيرة من صابون الغليسرين المبشور

- ملعقة كبيرة من ملح البحر

- 2 ملعقة من أحد الزيوت العطرية

- قطرات من سائل الفانيليا

طريقة عمل الحمام المغربي

- اجلسي بحوض الاستحمام الدافئ والبخار لمدة ربع ساعة.

- اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وابدئي بفرك بشرتكِ بها.

- اتركي الخليط لمدة ربع ساعة على بشرتكِ.

- اشطفي جسمكِ بالماء، ثم استخدمي غسول الاستحمام الخاص بك.

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