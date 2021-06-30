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إحباط ترويج 5 أطنان لحوم مجمدة على الأسواق بالجيزة

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.


وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 5 أطنان لحوم مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.


وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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