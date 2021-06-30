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شاهد.."القرار" فيلم وثائقي يجسد ملحمة ثورة 30 يونيو في الذكرى الثامنة لها

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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عرضت فضائية "دي ام سي" الفيلم الوثائقي "القرار" الذي يسرد أحداث ثورة 30 يونيو والملحمة التي جسدها الشعب المصري الذي خرج بالملايين إلى الشوارع للمطالبة برحيل الإخوان عن حكم مصر.

وشارك في هذا الفيلم الوثائقي والذي نفذته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو النجم آسر ياسين الذي يقوم بدور الراوي في هذا الفيلم الوثائقي الذي يعرض شهادات عدد من الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة واستعراض وجهة نظرهم في هذه الثورة والأحداث السابقة لها والتي كانت السبب في خروج المصريين في هذا اليوم.

وفي ذات السياق الإعلامي محمد مصطفى شردي التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري في ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا "عمره ما وقف وقال أنا عملت".

وأضاف "شردي" خلال تقديم برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "كلنا نزلنا في 30 يونيو علشان نمسك النشال الذي سرق ثورة 25 يناير".

وتابع "الرئيس السيسي سيتابع كل المشروعات التي تتم في مبادرة حياة كريمة، وتوقعوا أن تروا في أي مشروع داخل هذه القرى في جولة تفقدية قريبًا".

واستطرد "90% من الأعمال التي تتم في مصر من المقاولات والبناء تم بالقطاع الخاص، ولكن هناك رقابة أقوى تمامًا من اللي كنا بنشوفه قبل كده، على مدار تاريخ مصر كله تم تطوير 100 قرية، ولكن الآن يتم تطوير آلاف القرى".


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