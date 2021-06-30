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ارتفاع عدد العمال المهاجرين بنسبة 3% منذ عام 2017

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:53 م
العمال المهاجرين
العمال المهاجرين
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أكدت منظمة العمل الدولية، أن عدد العمال المهاجرين في العالم ارتفع من 164 إلى 169 مليونا بين ‏عامي 2017 و2019، في تقرير أصدرته اليوم بعنوان "تقديرات عالمية لمنظمة العمل الدولية ‏بشأن العمال المهاجرين: النتائج والمنهجية" .


وأشار تقرير المنظمة إلى زيادة أرتفاع عدد العمال المهاجرين في العالم بنسية 3 % منذ عام 2017 , فيما ‏شكل العمال المهاجرون في عام 2019 مايقارب 5% من القوى ‏العاملة العالمية، وهو ما يجعلهم جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي.

وأفاد التقرير أن العمال المهاجرون يعملون في وظائف أساسية ضمن قطاعات مهمة كالرعاية ‏الصحية والنقل والخدمات والزراعة والصناعات الغذائية، موضحاً أن الدول العربية ومنطقة آسيا ‏والمحيط الهادئ تستضيف نحو 24 مليون عامل مهاجر، أي 28.5 % من مجموع العمال ‏المهاجرين، ويوجد في أفريقيا 13.8 مليون من العمال المهاجرين، يمثلون 8.1 % من المجموع.

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العمال المهاجرين ارتفاع اعداد عمال المهاجرين

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