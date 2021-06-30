ارتفاع عدد العمال المهاجرين بنسبة 3% منذ عام 2017
أكدت منظمة العمل الدولية، أن عدد العمال المهاجرين في العالم ارتفع من 164 إلى 169 مليونا بين عامي 2017 و2019، في تقرير أصدرته اليوم بعنوان "تقديرات عالمية لمنظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين: النتائج والمنهجية" .
وأشار تقرير المنظمة إلى زيادة أرتفاع عدد العمال المهاجرين في العالم بنسية 3 % منذ عام 2017 , فيما شكل العمال المهاجرون في عام 2019 مايقارب 5% من القوى العاملة العالمية، وهو ما يجعلهم جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي.
وأفاد التقرير أن العمال المهاجرون يعملون في وظائف أساسية ضمن
قطاعات مهمة كالرعاية الصحية والنقل والخدمات والزراعة والصناعات الغذائية،
موضحاً أن الدول العربية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ تستضيف نحو 24 مليون عامل
مهاجر، أي 28.5 % من مجموع العمال المهاجرين، ويوجد في أفريقيا 13.8 مليون من
العمال المهاجرين، يمثلون 8.1 % من المجموع.
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