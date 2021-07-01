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إنجازات الرئيس.. أحلام أهالي منطقة بطن البقرة أصبحت حقيقة داخل القاهرة التاريخية

الخميس 01/يوليو/2021 - 07:15 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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شهدت محافظة القاهرة، منذ ثورة يونيو 2013، التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، عددًا كبيرًا من المشاريع القومية الضخمة التي غيرت معالم العاصمة، ووضعتها محط أنظار جميع دول العالم.

ومنذ تولية الرئيس عبدالفتاح السيسي أمور البلاد، أحدث طفرة كبيرة في القضاء على العشوائيات ونقل قاطنيها إلى مساكن حضارية وآمنة تليق بالمواطن المصري.

وكان من بين هذه المناطق العشوائية الخطرة منطقة بطن البقرة في مصر القديمة بجوار منحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة، والتي كانت بؤرة كبيرة للأعمال الإجرامية وبيع المخدرات، والدولة تمكنت من إزالتها للاستفادة من موقعها الجغرافي، فضلًا عن نقل سكانها لمناطق حضارية.
وفي النقاط التالية نستعرض لكم جهود الدولة في إزالة منطقة بطن البقرة:
- إزالة 811 عقارًا عشوائيا بالمنطقة.
- تسكين 1849 أسرة وتم نقلهم إلى الأسمرات.
- منطقة بطن البقرة من أصعب المناطق العشوائية وإزالتها حلم تم تحقيقه.
- أعمال الإزالة غيرت حياة مايقرب من ٢٠٠٠ أسرة للأفضل.
- محافظ القاهرة أعلن إزالة المنطقة بشكل كامل بنسبة 100%.
- وهدم المنطقة يساعد الدولة على تنفيذ خطة التطوير الشامل لمدينة الفسطاط التاريخية.
- جميع الوحدات التي تم نقل سكان بطن البقرة فيها مزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم.

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السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازات السيسي

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