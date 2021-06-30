إسبانيا تتفوق على سويسرا قبل مواجهتهما في ربع نهائي اليورو

خسرت إسبانيا مواجهة وحيدة في تاريخ لقاءاتها أمام سويسرا والتي تمتد لـ22 مباراة، وذلك قبل صدام المنتخبين في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) الجمعة القادم في ملعب غازبروم آرينا في سان بطرسبرج الروسية.





ورغم أن خسارة إسبانيا الوحيدة جاءت في أولى مباريات دور المجموعات بمونديال جنوب أفريقيا 2010 بهدف سجله جيلسون فرنانديز في ديربان، لكن لها ذكرى رائعة لـ"لا فوريا روخا" حيث توج المنتخب الإسباني لاحقا بلقب كأس العالم للمرة الأولى.





بينما فازت إسبانيا في 17 من أصل 22 مواجهة أمام السويسريين، كانت أولها قبل نحو قرن، في الأول من أغسطس/آب 1925 في برن ووقتها فازت إسبانيا بثلاثية نظيفة.





في حين حسم التعادل الإيجابي 1-1 آخر مواجهة بين الفريقين في نوفمبر/تشرين ثان 2020 على ملعب سانت جاكوبس بارك في دوري الأمم، مع لويس إنريكي كمدرب لإسبانيا.





وخلال تلك المباراة أهدرت إسبانيا فرصة تحويل تأخرها أمام سويسرا لفوز بعدما فشل القائد السابق سيرجيو راموس، الذي يغيب حاليا عن قائمة المنتخب في اليورو، في تسجيل ركلتي جزاء.





تقدم السويسريون أولا عبر ريمو فريلير (ق26) وتعادلت إسبانيا قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي من خلال جيرارد مورينو.





وقبل المباراة الحاسمة في أمم أوروبا، سبق أن التقى المنتخبان مرتين أيضا في أدوار إقصائية، في مونديالي 1966 بإنجلترا و1994 بالولايات المتحدة وفازت إسبانيا في كلتا المباراتين 2-1 و3-0 على الترتيب وساهم لويس إنريكي وقتها في الانتصار بتسجيله أحد الأهداف الثلاثة.





وخلال مواجهات المنتخبين سجلت إسبانيا 48 هدفا ودخل مرماها 17 هدفا.





وكانت أكبر نتيجة بين الفريقين هي فوز إسبانيا 6-3 في مباراة ودية أقيمت بمدريد في فبراير/شباط 1951 وكذلك 4-0 في ودية أخرى بجنيف في مايو/آيار 1984.





وتأهلت إسبانيا، صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بأمم أوروبا (3 مرات بالتساوي مع ألمانيا) لربع النهائي بعدما تخطت عقبة كرواتيا، وصيفة بطل العالم، 5-3 علما بأنها حلت وصيفة في مجموعتها خلف السويد، التي ودعت البطولة بالأمس على يد أوكرانيا.





بينما وصلت سويسرا لدور الثمانية بعد مفاجأة إطاحتها ببطلة العالم، فرنسا ونجومها كيليان مبابي وكريم بنزيما وأنطوان جريزمان، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 3-3، علما بأنها حلت ثالثة في مجموعتها خلف إيطاليا وويلز.





وسيواجه الفائز من موقعة سان بطرسبرج في نصف النهائي الفائز من مباراة بلجيكا وإيطاليا يوم السادس من يوليو/تموز، بينما سيصطدم الفائزان من موقعتي أوكرانيا-إنجلترا والتشيك-الدنمارك في نصف النهائي الآخر في السابع من الشهر القادم.





وستختتم البطولة يوم 11 يوليو/تموز في ملعب ويمبلي بلندن.



