موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري





استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على تشكيل المارد الأحمر لمواجهة بيراميدز ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري.





تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد بيراميدز بالجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة من مساء غد الخميس الموافق 1-7.





وتنقل مواجهة الأهلي ضد بيراميدز في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري العام.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تشكيل الأحمر لمواجهة بيراميدز كالآتي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي





الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – ياسر إبراهيم – علي معلول





وسط الملعب: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية





الهجوم: أفشة – محمد شريف – طاهر محمد طاهر.



