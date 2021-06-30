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عاجل - الإعلان عن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام نظيره بيراميدز في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتكون طاقم التحكيم من :-

محمد عادل (حكم ساحة)
أحمد توفيق وسمير جمال (حكمين مساعدين)
مبروك نبيل (حكم رابع)
محمود بسيوني (حكم فيديو)
مصطفى الشهدي (مساعد حكم فيديو)


وفي سياق آخر، أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي،  قائمة الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز مساء غدٍ الخميس في الدوري الممتاز 

وجاءت قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. 

خط الدفاع: محمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول. 

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات وأليو ديانج وأفشة وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن.

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محمد عادل بيراميدز الأهلي

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