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توقعات بخسارة الاقتصاد العالمي 4 تريليونات دولار من تدهور القطاع السياحي

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:56 م
السياحة العالمية
السياحة العالمية
وكالات
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أفاد تقرير أممي أن تأثير جائحة كورونا على ‏السياحة قد يؤدي إلى خسارة تزيد على 4 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي. ‏


وقدرت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد)، في تقرير مشترك نشرته اليوم بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم ‏المتحدة (UNWTO)، أن جمود السياحة الدولية سيكلف الاقتصاد العالمي ما بين 1.2 تريليون دولار ‏و 3.3 تريليون دولار. ‏


وأشارت إلى أن الانخفاض الحاد في عدد السياح الوافدين في جميع أنحاء العالم في عام 2020 أدى إلى ‏خسارة اقتصادية بلغت 2.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يكون الرقم مشابهاً هذا العام اعتماداً ‏على تلقي لقاحات الفيروس.‏

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خسائر الاقتصاد العالمي من تدهور القطاع السياحي السياحة العالمية

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