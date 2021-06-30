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توقعات بخسارة الاقتصاد العالمي 4 تريليونات دولار من تدهور القطاع السياحي
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:56 م
وكالات
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أفاد تقرير أممي أن تأثير جائحة كورونا على السياحة قد يؤدي إلى خسارة تزيد على 4 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي.
وقدرت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد)، في تقرير مشترك نشرته اليوم بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، أن جمود السياحة الدولية سيكلف الاقتصاد العالمي ما بين 1.2 تريليون دولار و 3.3 تريليون دولار.
وأشارت إلى أن الانخفاض الحاد في عدد السياح الوافدين في جميع أنحاء العالم في عام 2020 أدى إلى خسارة اقتصادية بلغت 2.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يكون الرقم مشابهاً هذا العام اعتماداً على تلقي لقاحات الفيروس.
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