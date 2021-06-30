"المزيكا الحرام" في الكنيسة.. كلمات مخالفة للعقيدة وموسيقى غير أرثوذكسية

· الكلمات البروتستانتية ممنوع تداولها في كنائس الارثوذكس

· مقام الحجاز من المقامات النادر استخدامها بسبب قربه من "الأذان"

· موسيقى الميتال والهيب هوب والتانجو من الممنوعات تمامًا في الكنيسة

· الالات الايقاع كالطبلة والدرامز والصاجات .. غير محبذة داخل الكنيسة

كثيرا ما تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن "الموسيقى"، وكثيرًا ما تأمل في قراءة المزمور الأخير من مزامير داوود – نبي الله، والمذكورة في الإنجيل، والذي يختص بذكر عدد من الالات الموسيقية، مثل المزمار والأوتار والأرغن والقيثار والصنوج الحسنة الصوت، وقال البابا تواضروس إن لكل إنسان بصمة صوت، والطفل يعرف صوت أمه، والإنسان يتعرف علي الموسيقية وهو جنين، والموسيقية فن يعبر عن الإنسان، مشيرا إلى أن الموسيقى من أفضل وسائل التعبير عن الإنسان، فهي اللغة التي تكتب وتقرأ وتسمع.

الموسيقى تعتبر أحد متلازمات الكنيسة لاسيما المصرية، نظرًا لارتباط الصلوات بالجمل اللحنية الطويلة او القصيرة حسب المناسبة، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن الكنيسة تمنع منعًا باتًا دخول بعض العناصر الموسيقية العالمية، وكذلك بعض المقامات الموسيقية، وايضًا بعض الالات الموسيقية، وبعض الكلمات كذلك.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شكلت لجنة تحت رعاية المجمع المقدس، حملت اسم "لجنة المصنفات الكنسية"، يرأسها الأنبا مارتيروس، أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، ويعمل بها عدد من الفناني الأقباط للتأكد من صحة أي ترنيمة قبل اعتراف الكنيسة بها.

الكلمات التي تمنعها الكنيسة

الكلمات أهم عنصر تنظر اليه اي ترنيمة قبل السماح بتروجيها داخل الكنائس المختلفة، حيث يعتقد بعض رجال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكبار، أن الحرب بين الطوائف وبعضها البعض، تأخذ صورة الشعر الغنائي، والذي يزرع فيه شعراء الطائفة المختلفة معتقداتهم وايمانياتهم، ليرددها بقية الشعب لاسيما البسطاء منهم.

وعلى سبيل المثال ترنيمة "لولا النعمة ما كانت اشوفك ولا كان ليا مكان في سماك" ، والتي يؤكد رجال الكنيسة الأرثوذكسية انها تخدم الفكر البروتستانتي بعدم اهمية "الأعمال الصالحة" للإنسان والاكتفاء بالإيمان فقط، بالإضافة إلى ترنمية "أنت هدف اهداف العمر" والتي تخدم نفس الغرض- حسب رجال الكنيسة الأرثوذكسية، وذلك في جملة "أن الدم اللي فداني ثمين – سرخلاصي"، والتي نسبت خلاص المسيحي المؤمن لدم المسيح فقط – حسب الإيمان بعقيدة صلب المسيح للكنيسة، دون النظر للإيمان بوجوب الأعمال الصالحة.

الألحان والمقامات التي ترفضها الكنيسة

تحتل الألحان العنصر الثاني بعد الكلمات في تقييم الترنيمة المسيحية او الموسيقى القبطية، حيث أن الجمل اللحنية تعتمد على سلالم ونوت موسيقية معينة، تشكل مقامًا موسيقية، إلا ان الكنيسة القبطية لا تفضل الاعتماد على بعض المقامات في تلحين الترانيم المسيحية مثل مقام الحجاز والذي قلما تجد ترنيمة ملحنه عليه، وذلك لارتباطه بالأذان، مما يجعل الجملة اللحنية القائمة على مقام الحجاز متشابهة مع صوت الأذان.

أنواع الموسيقى الممنوعة في الكنيسة

تعتمد الكنيسة في صلواتها على الجمل اللحنية الهادئة والتي توزع بشكل هادئ أيضًا يدفع الشعب القبطي للانخراط في أجواء الصلاة الانسكاب والخشوع أمام الله.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ترفض بشكل كبير الموسيقى الايقاعية ذات الروح السريعة، والتي تعتمد على الالات الايقاعية السريعة مثل الطبلة والدرامز والبيركشن والصاجات.

وكذلك هناك عدة أنواع من الموسيقية التي ترفض الكنيسة دخولها لشعب الكنيسة تماما مثل الراب والهيب هوب والميتال والبوب والتانجو والصالصا والهاوس وموسيقى الرقص الشرقي، بينما يوجد أنواع أخرى من الموسيقى التي يُسمح احيانًا بدخولها الى الكنيسة ولكنه غير محبوب بشكل عام مثل "المقسوم".

وقائع لخلافات الكنائس حول الموسيقى

في تصريح شهير جدًا، لأحد كبار الأساقفة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأكثرهم شعبية، وهو الأنبا موسى أسقف الشباب ووكيل معهد الرعاية والتربية، وصف موسيقى الترانيم التي تصدر في أسهر مهرجان شبابي تنظمه الكنيسة الانجيلية في مصر، مهرجان احسبها صح، بموسيقى الديسكو تايب، وأيده في ذلك كل من الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، وسكرتير المجمع المقدس، وكذلك القمص داوود لمعي راعي كنيسة مارمرقس للأقباط الأرثوذكس بمنطقة كليوبترا بمصر الجديدة بالقاهرة.

الأمر الذي أثار حفيظة بعض رعاة الكنيسة الانجيلية، حيث أشار الانبا موسى إلى ان الموسيقى السريعة الشبابية والتي تقدمها بعض خدمات الكنيسة الانجيلية مثل مهرجان احسبها صح، لا تتناسب مع فكرة الصلاة وملاقاة الله التي تقدمها الكنيسة الارثوذكسية، لافتًا إلى أن تلك الموسيقى تدفع الشباب لتحريك العاطفة والاهتزاز بالجسد دون صلاة حقيقة.

في واقعة ثانية نشبت أزمة بين الانبا أبانوب أسقف المقطم للاقباط الأرثوذكس، وبين بعض رعاة دير سمعان الخراز بمنطقة المقطم، بسبب احد المرنمين الإنجيليين والذي اعتاد كهنة الدير على منحه فقرة ثابته في اجتماع الخميس والخاص بالقمص سمعان ابراهيم، الراعي الكبير بالدير.

لاسيما وأن المرنم الذي نشبت بسبب منع الأنبا ابانوب له من أداء فقرته، والمدعو نشأت وصفي، معروف عنه انتماؤه للكنيسة البروتستانتية، مع ممارسة اساليب غير ارثوذكسية في اداء الترانيم، تعتمد على ايقاعات سريعة وكلمات غير ارثوذكسية، واستمرت الازمة فترة الا ان الاسقف نجح في احتواء الموقف، وبالرغم من ذلك ظل المرنم المشار اليه ممنوعًا من اداء الترانيم في الدير حتى الان.