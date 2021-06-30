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تحيا مصر: توفير العلاج لمرضى الضمور العضلي من خلال مبادرة "أمل في بكرة" (فيديو)

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إنه على مدار 7 سنوات فائته، كان لمبدأ رعاية المصريين من جميع النواحي، وخاصة الطبية، الأولوية من مؤسسة الرئاسة، عن طريق تفعيل دور صندوق تحيا مصر في المشاركة المجتمعية.

وأضاف «مختار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى أن فكرة علاج الأمراض الصعبة مثل الضمور العضلي كانت ضمن اهتمامات الحكومة، وقررت الدولة تفعيل صندوق تحيا مصر كمعاون للحكومة في الملفات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الصندوق يسعي لتوفير العلاج لمرضي الضمور العضلي في أقرب وقت ممكن عن طريق مبادرة «أمل في بكرة».

وناشد المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، المواطنين بالمساهمة في عملية توفير علاج ضمور العضلات، من خلال التبرع على رقم حساب مبادرة «أمل في بكرة» لعلاج مرضي الضمور العضلي (037037).

وأشار «مختار» إلى أن صندوق تحيا مصر، شارك في تطوير 10 آلاف منزل على مستوى الجمهورية، وتوفير ألف كرسي متحرك لذوى الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الخدمات العامة، لافتا إلى أنّ ذلك يأتي تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساهمة جميع مؤسسات الدولة في عملية التطوير التي تشهدها البلاد، خلال الفترة الراهنة

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