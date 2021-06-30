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500 هزة ارتدادية عقب زلزال بقوة 5.1 درجة ضرب غربى كوبا

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أعلنت الخدمة الوطنية لرصد الزلازل تسجيل كوبا أكثر من 500 هزة ارتدادية فى غرب البلاد، اليوم الأربعاء، بعد الزلزال الذى بلغت قوته 5.1 درجة والذى هز جزءًا كبيرًا من تلك المنطقة، أمس الثلاثاء.

وذكرت، وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية، أنه وفقًا للتحديث اليومى الوطنية لرصد الزلازل، لم يتم تحليل العديد من هذه الهزات الارتدادية نظرًا لانخفاض حجمها وتداخل السجلات، والتى تشمل فقط تلك التى تزيد عن 1.2 درجة وحصريًا فى محطة سوروا لهذا السبب.

يشار إلى أنه بعد مرور أربع وعشرين ساعة من حدوث الزلزال الذى رج المبانى فى بلدية سان كريستوبال ، فى مقاطعة أرتميزا، والعديد من المدن المجاورة والمبانى الشاهقة فى مدينة هافانا، عاد كل شيء إلى طبيعته.

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