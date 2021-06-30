الإجازة الصيفية في حياة البابا تواضروس الثاني

في تصريح سابق للبابا فرنسيس الأول، بطريرك الكرسي الفاتيكاني الكاثوليكي، ال خلاله أن موسم الصيف هو الموسم الأمثل لتنمية العلاقات الإنسانية وايضًا الاستجمام، مما يعود بالخير على الفرد نفسه، ويساعده على استكمال مسيرة الحياة.





الإجازة الصيفية بالنسبة للبابا تواضروس الثاني، أمرًا مهما ايضًا ولكن ليس للاستجمام أو الراحة بل لتكثيف نشاطه الرعوي، لاسيما وان معظم الرعية في إجازة مما يحسب امرًا ايجبيًا حيث انه من المتاح الالتقاء بهم كثيرًا.

· البابا واقرباؤه

قال مصدر كنسي مطلع، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن زيارات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمحافظة البحيرة قلت بشكل كبير بعد وفاة والداته، لاسيما وأنه كان اسقفًا مساعدًا للأنبا باخوميوس مطران البحيرة، مؤكدًا أن تلك الزيارات كانت بشكل أكبر قبل وفاة والدته، خصوصًا في فترة المرض للاطمئنان على صحتها والصلاة من أجلها.





أشار المصدر أن البابا يتلقي كافة الذين يريدون لقاؤه لاسيما من أقاربه في المقر الباباوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، أو بالكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية، كونها الأقرب للبحيرة، في إشارة إلى أنه كثيرًا ما بارك زيجات من خلال الصلاة بها او مباركة العروسين في مقره الباباوي والصلاة على "الشبكة" والتقاط الصور التذكارية، مع التأكيد على ان فترة الأكاليل والخطوبات تكون مكثفة جدًا في فصل الصيف والإجازة الصيفية.





كما أوضح المصدر أنه كما يسعد البابا بمباركة الخطوبات والزيجات، كذلك يسعد بإتمام طقوس "المعمودية" الخاصة بكافة الأطفال الداخلين إلى المسيحية جديدًا وذلك سواء كان من اقرابه أو غير ذلك، في إشارة إلى أن الراغبين في نوال بركة المعمودية على يد البابا، يقبلون إلى دير القديس العظيم الأنبا بيشوي للرهبان الأقباط الأرثوذكس، وهو الدير الذي خرج منه البابا تواضروس بوادي النطرون، ويتم الطقس المشار اليه في المعمودية الكبرى بالكاتدرائية الجديدة والتي كان قد بناها الأنبا صرابامون اسقف الدير بتعليمات من البابا الراحل شنودة الثالث.





كما يتواصل البابا مع محبيه واقاربه بشكل كبير عبر تطبيق "الفايبر" الخاص بالهواتف النقالة الحديثة، حيث يستقبل الرسائل ويرسل الرد عليها.

·البابا والدير

تشهد الإجازة الصيفية عيدي رهبنة وجلوس البابا تواضروس الثاني، وذلك في شهري يوليو ونوفمبر، ويحتفل البابا تواضروس الثاني، بالذكرتين المشار اليهما في دير الأنبا بيشوي، وسط رهبان الدير بالمقر الباباوي به، بوجود "تورته كبيرة" وجميع محبي البابا، وذلك هو النظام المتبع منذ عهد البابا الراحل شنودة الثالث، مما يدل على حب البطاركة للاديرة التي خرجوا منها.





المصدر المشار اليه، أكد في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الدير هو المكان الذي يلجأ اليه البابا في حال تعرضه للضغط الشديد والرغبة في استشارة الله في عدة امور، مما يدفعه للدخول في اعتكاف لا يجرؤ احد على اخراجه منه، ولعل ابرز حالات الاعتكاف التي قام بها البابا تواضروس الثاني هي الفترة التي عقبت فض اعتصامي ميدان النهضة بالجيزة ومسجد رابعة العدوية بالقاهرة، حيث تم حرق اكثر من 80 كنيسة بجميع انحاء مصر، مما دفع البابا للجوء إلى الدير حيث يستشير الله ويصلي، وشهد عصر البابا الراحل شنودة الثالث تلك المرحلة ايضًا عقب تفجير كنيسة القديسين.





الخلوة الروحية أمر لايستغني عنه البابا تواضروس الثاني، والتي تعتبر اهم الروابط بين البابا تواضروس الثاني والراهب ثيؤدور الانبا بيشوي، والتي يقوم بها البابا بشكل كبير في دير الانبا بيشوي وذلك خلال الاجازة الصيفية او خلاف ذلك، ويأتي ذلك في شكل فترة لهدوء الفكر والاستجمام والقراءات المستمرة والصلوات الدائمة، وهي الفترة التي تعتبر فعلا فترة الراحة الخاصة بالبابا، حيث يجد البابا في ديره امتع اوقات حياته.

·الرحلات الرعوية

يهتم البابا تواضروس الثاني بشكل كبير جدا، بالرحلات الرعوية سواء كان داخل مصر مثل محافظات الاسكندرية والبحيرة والاقصر واسيوط وقنا، وكذلك خارج مصر في البلدان العربية مثل الامارت والكويت والاردن وكذلك الدول الاوروبية مثل المجر والنمسا وامركيا واليونان وهولندا وسويسرا، الا ان جدول البابا توقف بسبب فيروس كورونا.

·أسقفية الشباب

تعتبر اسقفية الشباب هي النشاط الكنسي الابرز والاكبر في الاجازة الصيفية والتي تخضع لإدارة الأنبا موسى اسقف الشباب، ويعاونه في ذلك الانبا رافائيل اسقف عام كنائس وسط القاهرة، وكان يعاونه في نفس الامر ايضًا البابا بنفسه في اثناء مرحلة الاسقفية، حيث كان متوليا الاشراف على لجنة الطفولة باسقفية الشباب.





وقبل الكورونا كان يتابع البابا عن قرب فاعليات مهرجان الكرازة والذي يشرف عليه اسقفية الشباب،وهو اكبر فاعلية في الصيف على الاطلاق بالنسبة للكنيسة، ويهتم البابا بتسليم جوائز المهرجان المشار اليه بنفسه الى الفائزين من الكنائس والفرق والافراد في حفل كبير جدًا يحضره المطارنة والاساقفة والقمامصة والقساوسة والخدام من كل انحاء مصر.





كما كان يهتم البابا بمتابعة مؤتمرات الشباب بالاسقفية، والتي كانت تمتد بطول الإجازة الصيفية بأكملها، ببيت الشهيد مارمرقس الرسول، بمنطقة العجمي بحافظة الاسكندرية، ومن المتوقع ان تعود في صيف 2021 شريطة ان يحصل المشترك على اللقاح الخاص بكورونا.