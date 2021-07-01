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في ذكري 30 يونيو .. ننشر إنجازات "التضامن" في الرعاية الاجتماعية لفاقدي الرعاية

الخميس 01/يوليو/2021 - 07:04 ص
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
آيات عامر
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حققت وزارة التضامن الاجتماعى إنجازات عديدة على مدار 7 سنوات منذ ثورة يونيو 2014 وحتى 2021.

وترصد "الفجر" في السطور التالية الإنجازات في ملف الأشخاص فاقدي الرعاية:

- تستهدف توفير خدمات رعاية جيدة وملائمة للفئات فاقدي الرعاية لتأهيلهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل إعمالًا بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.

- يضم برنامج الرعاية الاجتماعية البرامج الفرعية التالية:
- رعاية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يبلغ عدد الأشخاص ذوى الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدى حوالى 1.100 مليون شخص بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه سنويًا.

- تم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لأكثر من 800 ألف من الأشخاص ذوى الإعاقة، وجار تطوير قاعدة بيانات متكاملة.

- إجراء ربط شبكى بين وزارة التضامن الاجتماعى وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة.

- التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لقبول الأشخاص الصم فى كليات التربية النوعية بالجامعات.

- وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتحمل تكلفة جميع مترجمى الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب بالجامعات وحتى تاريخه.

- تُشرف الوزارة على 778 هيئة تأهيلية بما يشمل 79 مؤسسة إقامة داخلية، و66 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية و223 مكتب تأهيل و76 مركز علاج طبيعى و29 مركز تأهيل شامل، 243 حضانة أطفال ذوى إعاقة، و7 جمعيات صم وضعاف سمع و55 مركز لغوى ولقد تم تقديم خدمات تأهيلية متنوعة إلى 113.568 شخص من ذوى الإعاقة فى تلك المؤسسات.

- أعدت الوزارة خطة وطنية تترجم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، ولقد رئيس مجلس الوزارء بإصدار قرار تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تتكون من 20 وزارة ومجلس قومى، بالإضافة إلى خبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية.

- دعم 417 جمعية أهلية شريكة فى تنفيذ مشروعات تأهيلية وتعزيز بند أجور العاملين بإجمالى 173 هيئة تأهيلية.

- توفير 2.000 من أجهزة "لاب توب ناطق" لذوى الإعاقات البصرية لمساعدتهم على إستكمال دراستهم، وذلك بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وجار توزيعهم، كما تمت إتاحة دعم مالي للطلاب المكفوفين في 18 جامعة مصرية.

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بوابة الفجر الفجر 30 يونيو

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