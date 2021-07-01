في ذكري 30 يونيو.. ننشر إنجازات الدولة في رفع كفاءة الأداء الحكومي

حققت وزارة التضامن الإجتماعى إنجازات عديدة على مدار 7 سنوات منذ ثورة يونيو 2014 وحتى 2021.





وترصد "الفجر" في السطور التالية إنجازات الدولة في ملف تطوير في رفع كفاءة الأداء الحكومي والمؤسسي وهي كالتالي:





- إعادة الهيكلة:

تم الانتهاء من إعادة هيكلة الوزارة وتصميم هيكل تنظيمي وإداري مستحدث يتوافق مع رؤية تنمية الجهاز الإدارى للدولة وتم اعتماده من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.





- تطوير البنية التحتية:

تم إنشاء وإحلال وتجديد أو تطوير البنية التحتية لإجمالى 602 وحدة اجتماعية بنسبة 26% من إجمالى الوحدات، بالإضافة إلى 18 إدارة اجتماعية و5 مديريات بتكلفة إجمالية تبلغ 406 ملايين جنيه مصرى، وجار استكمال التطوير المؤسسى لمراكز خدمات الوزارة فى المحافظات المختلفة.





- معايير الجودة:

تم استحداث معايير جودة لجميع خدمات الوزارة، وجارى تطوير نظم متابعة مميكنة وفق مؤشرات محددة.





- الميكنة والتحديث:

تم ميكنة كل مديريات التضامن الاجتماعى و320 إدارة اجتماعية على مستوى الجمهورية، وميكنة 30% من الوحدات الاجتماعية على مستوى القرى، بالإضافة إلى ميكنة 220 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية.





- الربط الشبكي:

تم تصميم وإجراء الربط الشبكى بين قواعد البيانات المحملة على خوادم مركز معلومات وزارة التضامن الاجتماعى، ووزارتى الصحة والتعليم، والأزهر ومشيخة الأزهر، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وجار تنفيذ الربط مع وزارتى العدل والتموين، وذلك للمواءمة بين البيانات والمعلومات بين الوزارات المختلفة وعلى رأسها قاعدة بيانات برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من البيانات.





- التسجيل الإلكتروني:

تم إتاحة خدمات التسجيل الإلكترونى للحصول على الخدمات المختلفة وتحميل كل المستندات الرسمية، كما تمت إتاحة كل التظلمات والشكاوى على الموقع الإلكترونى بما يفصل بين العاملين والمواطنين ويزيد من نسبة الشفافية والنزاهة.



