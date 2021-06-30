إنقطاع التيار الكهربائي بعدة مناطق وسط مدينة الغردقة بشكل مفاجئ



تعرضت عدة مناطق وسط مدينة الغردقة، مساء اليوم الأربعاء، لإنقطاع مفاجئ للتيار لكهربائي، شمل الانقطاع مناطق شمال المدينة ووسط المدينة.



وجاء إنقطاع التيار الكهربائى بشكل مفاجئ ودون أى تحذيرات من جانب شركة الكهرباء، ليخيم الظلام على مناطق الحجاز – البازارات – الأمل – السوق القديم – خلف موقف الاوتوبيس – شارع النصر.



ورجح مصدر بشركة الكهرباء ان يكون الانقطاع بسبب عطل مفاجئ في المحولات الرئيسية محطة محولات سينزو "مؤكدا انه جار تحديد سببب الانقطاع، وإصلاح العطل، وإعادة التيار الى المدينة على عدة مراحل.